Top-15 dos meio-médios reforça interesse em luta contra Durinho após vitória no UFC

No último sábado (11), no Missouri, Joaquin Buckley foi um dos destaques do UFC St Louis. No co-main event do show, o americano enfrentou o temido Nursulton Ruziboev pelos meio-médios (77 kg) e dominou a luta, vencendo por decisão unânime. Como emplacou o quarto triunfo seguido e defendeu a 11ª posição no ranking da categoria, 'New Mansa', em alta, expressou o interesse em enfrentar um grande nome na sequência.

Invicto nos meio-médios do UFC, Buckley mencionou Gilbert 'Durinho' como adversário ideal no UFC. É bem verdade que, no octógono, o atleta, empolgado com a importante vitória, desafiou Conor McGregor para uma hipotética luta, já descartada por Dana White. De volta à realidade, o atleta apresentou o brasileiro, número seis da divisão e derrotado nos dois últimos duelos, como principal alvo. Inclusive, essa não foi a primeira vez que 'New Mansa' procurou o embate com o veterano.

"Definitivamente não vou receber isso, mas por que não arriscar, certo? Por que não fazer o maior desafio que posso? Se Chandler não aparecer para a luta, 'New Mansa' estará pronto. Durinho acho que é uma luta linda. Não sei quando ele será liberado ou quando estará pronto, mas é Durinho, definitivamente", declarou o lutador na coletiva de imprensa pós-evento.