Dana White freia expectativa sobre hipotética superluta Jon Jones vs Poatan no UFC

Registros de Jones e 'Poatan' no MMA

Jon Jones, de 35 anos, é integrante do 'Hall da Fama' do UFC, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão linear do peso-pesado. Não à toa, o atleta é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA. Em sua carreira, o americano construiu um cartel composto por 27 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson (duas vezes), Anthony Smith, Chael Sonnen, Ciryl Gane, Daniel Cormier, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Lyoto Machida, Maurício 'Shogun', Quinton 'Rampage' Jackson, Rashad Evans, Ryan Bader, Thiago 'Marreta' e Vitor Belfort.

Alex Pereira, de 36 anos, se tornou campeão do peso-médio do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 lutas, dez vitórias, sendo oito por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka e Sean Strickland.