Golpe ilegal? Rival de Michel Pereira no UFC Rio tenta reverter resultado; entenda

A mais recente vitória de Michel Pereira no Ultimate corre risco de ser anulada. Isso porque seu rival na ocasião, Ihor Potieria, entrou com um recurso junto à Comissão Atlética Brasileira de MMA para analisar um possível golpe ilegal do 'Paraense Voador' durante o UFC Rio, no dia 4 de maio. Caso a entidade acate a alegação do atleta ucraniano, o resultado do combate seria revertido e transformado em um 'no contest' (luta sem resultado).

O movimento em questão foi o 'mortal' acrobático de Michel, que 'pousou' já na guarda de Potieria. Durante o voo, porém, a perna do brasileiro resvala próximo da cabeça e pescoço do ucraniano - o que poderia ser configurado um golpe ilegal, já que Ihor estava no solo e, na teoria, sem poder receber ataques desta natureza. Na sequência do confronto, Pereira encaixou uma guilhotina e finalizou seu oponente já no primeiro assalto.

Mas, antes do anúncio oficial do resultado, o árbitro responsável por mediar o combate e alguns representantes da 'CABMMA' se reuniram e revisaram o momento da 'cambalhota', para definirem se Michel seria desqualificado ou declarado vencedor. Após a rápida reunião, Pereira teve o braço erguido para delírio do público presente no Rio de Janeiro. Agora, seu adversário busca reverter tal cenário e, de acordo com o site 'MMA Fighting', já entrou com um recurso após fazer contato com a Comissão Atlética Brasileira de MMA.