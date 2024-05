Russo sensação do UFC desafia Michel Pereira para luta: "Palhaço"

Ao que parece, Michel Pereira ganhou um rival no UFC. Sensação da companhia após impressionar na estreia, Sharabutdin Magomedov tem sua mira apontada para o brasileiro e escancara sua antipatia pelo mesmo, subindo o tom. Tudo porque, agora, o russo ficou sem adversário para atuar no evento da companhia programado para acontecer no dia 22 de junho, na Arábia Saudita.

Originalmente, o atleta faria sua segunda luta no UFC contra Ihor Potieria, mas a organização escalou o ucraniano para enfrentar Michel Pereira, no Brasil, após a lesão de Makhmud Muradov. Sendo assim, 'Shara' expressou todo seu descontentamento nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), desafiando o brasileiro. Irritado por ficar sem oponente, o russo se referiu ao atleta com termos nada amigáveis e aproveitou o fato dele ter aplicado um golpe polêmico (mortal com sua perna quase batendo na cabeça do adversário) para intensificar a rivalidade.

"Michel, seu maldito acrobata, perdi meu oponente por sua causa. Todos sabem que agora você pode dar cambalhotas, mas o UFC não é um circo. Você fez um movimento ilegal e agora precisa ser punido. UFC, Mick Maynard, Ali Abdelaziz, me deixem lidar com esse palhaço, o mandem para a Arábia Saudita no dia 22 de junho, que rapidamente lhe darei uma lição", escreveu o lutador em sua conta oficial no 'Instagram'.