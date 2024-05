Tragédia! Boxeador morre no ringue durante primeira luta profissional da carreira

Uma tragédia acometeu os esportes de combate no último domingo (12), na Inglaterra. Na luta de abertura do evento de boxe chamado 'Clash of Titans', Sherif Lawal foi atingido com golpes na têmpora e perdeu a consciência durante o combate diante do português Malam Varela. Com apenas 29 anos de idade, o atleta britânico chegou a ser socorrido no ringue e encaminhado para um hospital, mas não resistiu e teve seu óbito declarado oficialmente.

Curiosamente, o embate marcava a estreia de Sherif como profissional da nobre arte. Anteriormente, desde 2018, o jovem competia no boxe amador. De acordo com as testemunhas que estavam no local e conversaram com o site 'The Sun', Lawal foi ferido no fim do terceiro assalto. Já grogue, o pugilista foi alvo de golpes na têmpora no início do quarto round e foi à lona.

Atento, o árbitro chegou a abrir contagem, mas logo interrompeu o protocolo quando percebeu que a situação do competidor era grave. Rapidamente a equipe médica subiu ao ringue e, durante cerca de 20 minutos, realizou manobras de reanimação e até mesmo utilizou um desfibrilador. Após as tentativas, Sherif foi encaminhado para o Hospital Northwick Park, nas redondezas, mas acabou não resistindo. Por conta da gravidade do caso, as lutas seguintes programadas para o evento foram canceladas.