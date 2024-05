Lutador do UFC é escolhido para conduzir tocha da Olimpíada de Paris

Grande expoente do MMA francês no UFC, Ciryl Gane foi escolhido para participar de um dos eventos mais tradicionais da história das Olimpíadas. Através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), 'Bon Gamin' - como o peso-pesado é conhecido - anunciou que será um dos condutores da tocha no revezamento realizado antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos desse ano, que serão realizados em Paris (FRA).

O revezamento da tocha olímpica, inclusive, teve início na última quinta-feira (9), na cidade de Marselha, a mais antiga da França, e perdurará pelas próximas 11 semanas, viajando pelo território francês, até o início da Olimpíada, marcado para o dia 26 de julho. Segundo a programação, Gane conduzirá a chama olímpica durante sua passagem pelas regiões de Deux-Sevres e Les Sables-d'Olonne, por um trajeto de cerca de 200 metros, percurso médio de cada responsável por carregar o tradicional objeto.

"Orgulhoso por carregar a chama. Espero ver o MMA como um esporte olímpico algum dia. Encontro dia 4 de junho na La Roche-sur-Yon", celebrou Gane.