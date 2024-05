PFL anuncia datas e locais dos playoffs da temporada 2024; confira

Ainda com a temporada regular de 2024 - iniciada em abril - em disputa, a PFL já definiu as datas e os locais dos playoffs desse ano. O anúncio foi feito pela organização nesta segunda-feira (13), através do site oficial e das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Os participantes da pós-temporada da Professional Fighters League serão conhecidos em junho, na segunda rodada da 'regular season'.

Os três eventos dos playoffs de 2024, que determinarão os seis pares de finalistas de cada categoria da liga, serão realizados no mês de agosto - nos dias 2, 16 e 23. O primeiro dos cards classificatórios para as finais contará com profissionais do peso-mosca (57 kg) feminino e do peso-pesado masculino, e terá como sede a cidade de Nashville, no Tennessee (EUA).

Já a segunda edição da pós-temporada será realizada em Hollywood, na Flórida (EUA), e promoverá confrontos classificatórios às finais entre os meio-pesados (93 kg) e os pesos-leves (70 kg). Por último, entrarão em ação os competidores dos GP's dos meio-médios (77 kg) e penas (66 kg), em evento com sede em Washington DC, capital do governo dos Estados Unidos.