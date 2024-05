Pai de Tyson Fury dá cabeçada em membro de equipe rival e deixa confusão ensanguentado; veja

No sábado (18), na Arábia Saudita, Tyson Fury mede forças com Oleksandr Usyk, em uma das lutas mais aguardadas dos últimos tempos no boxe. Mas, nesta segunda-feira (13), as equipes dos renomados lutadores entraram em rota de colisão no que parecia ser o hotel escolhido para abrigar os profissionais envolvidos no show e o principal personagem foi o veterano John Fury. O pai de 'The Gypsy King' deu uma cabeçada em um membro do time rival (veja abaixo ou clique aqui).

Ainda não se sabe o que causou a confusão, mas Fury e Usyk, junto com suas equipes, passaram a trocar provocações e ofensas de forma constante e pública, ampliando a animosidade. No registro disponibilizado pelo canal do 'YouTube' 'iFL TV', John, tomado pela fúria, confrontou o time rival com gritos, colou testa com testa com um integrante mais velho e, ao se deparar com um jovem bem menor, não pensou duas vezes ao aplicar uma cabeçada. No ataque, o veterano levou a pior, visto que foi retirado da cena com um sangramento no local.

Registros de Tyson e Usyk no boxe

Tyson Fury, de 35 anos, possui uma carreira de sucesso no boxe e é um dos atletas mais populares da modalidade. Em sua trajetória no esporte, o britânico construiu um cartel composto por 35 lutas, com 34 vitórias, sendo 24 por nocaute, e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Deontay Wilder (duas vezes), Francis Ngannou e Wladimir Klitschko.