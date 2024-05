Lambança! Locutor anuncia vencedora errada e gera confusão em luta de boxe; assista

Uma das maiores gafes da era moderna dos esportes de combate foi cometida no último sábado (11), em Perth (AUS). Isto porque o locutor do evento fez uma verdadeira lambança ao anunciar a vencedora errada no combate de boxe entre Nina Hughes e Cherneka Johnson, que colocava em jogo o cinturão peso-galo feminino (53,5 kg) da Associação Mundial de Boxe (WBA). O grave erro provocou grande constrangimento nas pugilistas (veja abaixo ou clique aqui).

Após uma disputa acirrada, que foi para a decisão dos juízes, o locutor responsável anunciou um vitória por decisão majoritária (95-95, 96-94 e 98-92) da então campeã Nina Hughes. Após a fala, a boxeadora britânica comemorou com sua equipe e cumprimentou sua rival, que já aceitava o revés. Porém, após alguns segundos, o profissional pegou novamente o microfone, pediu a atenção do público presente na arena e convocou as competidoras ao centro do ringue mais uma vez.

Foi quando o resultado foi devidamente alterado. Com a mesma pontuação e também por decisão majoritária dos árbitros, o locutor voltou atrás no erro e anunciou a australiana e 'atleta da casa' Cherneka Jonhson como a vencedora e, consequentemente, nova campeã peso-galo da WBA. A reviravolta prontamente constrangeu Nina Hughes, que parecia não acreditar no que havia acabado de acontecer diante de seus olhos.