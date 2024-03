Prejuízo! Igor Severino corre risco de demissão no UFC após mordida em rival

Com apenas 20 anos de idade e até então invicto no MMA profissional, Igor Severino estreou no UFC neste sábado (23). Mas seu debute na principal organização do mundo não foi nada como o peso-mosca (57 kg) imaginou. Diante do compatriota André Mascote, o lutador do Pará foi desqualificado do combate após morder seu adversário, de maneira ilegal, no segundo round. Além de perder o confronto, o jovem corre sério risco de perder o emprego no Ultimate.

De acordo com o portal 'KevinIole.com', Dana White, presidente do UFC, condenou com firmeza a postura de Severino. Na opinião do cartola, o brasileiro perdeu a maior oportunidade de sua carreira ao aplicar uma mordida em sua estreia na entidade. O dirigente, inclusive, indicou que pode cortar Igor do plantel de atletas de sua empresa após o fatídico episódio.

"Esses eram dois lutadores invictos e em ascensão. Se você fica frustrado e quer sair da luta, há muitas formas de fazer isso. Mas a pior coisa que você pode fazer é morder seu oponente. Agora, você é cortado (do UFC) e perde a maior oportunidade da sua vida. Sem mencionar que ele terá grandes problemas com a Comissão Atlética do Estado de Nevada", declarou o presidente do Ultimate, através de uma mensagem de texto enviada ao portal logo após o episódio.