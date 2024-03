Após bom início, Ricardo Carcacinha é finalizado e emplaca segunda derrota seguida no UFC

Antes de entrar em ação no UFC Vegas 89 deste sábado (23), Ricardo Ramos normalizou seus 'altos e baixos' dentro do Ultimate. Entretanto, diante de Julian Erosa, o brasileiro protagonizou mais um capítulo negativo em sua trajetória na companhia. Após bom início, 'Carcacinha', como é conhecido, acabou finalizado pelo americano Julian Erosa ainda no primeiro round.

Nos segundos iniciais do confronto, o brasileiro se mostrou agressivo e quase liquidou a fatura via nocaute. Resiliente, Erosa absorveu os danos dos golpes sofridos e, numa brecha deixada por Carcacinha, não titubeou em tentar encaixar uma guilhotina e obrigar o rival a dar os 'três tapinhas' em sinal de desistência.

A luta

Os atletas começaram o combate em alta voltagem. Após uma breve troca de chutes, Carcacinha balançou Erosa com um direto em cheio. Sentindo o bom momento, o brasileiro que seu rival estava grogue para derrubá-lo e levar o duelo para o chão. Após desferir alguns golpes no 'ground and pound', Ricardo viu seu adversário empurrá-lo com as pernas e recolocar a luta de pé. Em nova tentativa de queda, Carcacinha expôs o pescoço e viu o americano encaixar uma justa guilhotina para liquidar a fatura.