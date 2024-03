Rivalidade de lado! Nate Diaz apoia Conor McGregor em crítica contra o UFC

A demora na definição sobre o futuro de Conor McGregor no UFC já começa a incomodar até mesmo os próprios rivais do irlandês, como é o caso de Nate Diaz. Através do seu perfil no 'X' (antigo Twitter), o 'bad boy' saiu em defesa do ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate e cobrou sua 'liberação' por parte da entidade (veja abaixo ou clique aqui).

Sem lutar desde julho de 2021, McGregor segue à espera do agendamento de um novo compromisso no octógono mais famoso do mundo. No entanto, o aguardado retorno do irlandês vem sendo frequentemente adiado por Dana White, presidente do UFC, sob a alegação de que a privilegiada condição financeira construída por 'Notorious' desde que se tornou o maior astro da história do MMA tirou sua vontade de competir.

"Isso era eu por anos antes mesmo do Conor chegar aqui. Eles querem que você morra antes de sair desses contratos. Cabe a você fazer alguma coisa estourar. Ninguém vai te ajudar além de você. Liberem o Conor! É dia de São Patrício nessa m***", disparou Nate.