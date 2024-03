Treinador explica veto a Pantoja em promoção do UFC Rio: "Maior obrigação é ganhar"

Na última sexta-feira (15), Alexandre Pantoja foi oficialmente alçado ao posto de protagonista da luta principal do UFC Rio, programado para o dia 4 de maio. Como o campeão da até então única disputa de título do show, o brasileiro terá uma agenda mais cheia do que o habitual, recheada, sobretudo, com compromissos para promover o evento numerado de seu país. Mas uma figura estará atenta ao cenário para se certificar de que os holofotes não tirem o foco do peso-mosca (57 kg) de Arraial do Cabo (RJ) às vésperas do card na 'Cidade Maravilhosa': seu treinador Marcos da Matta, mais conhecido como 'Parrumpa' ou 'Parrumpinha'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o treinador da 'American Top Team' revelou, inclusive, que vetou a ida de Pantoja ao Brasil no mês de abril. De acordo com Parrumpa, a ideia do UFC era ter o campeão no país para cumprir alguns compromissos com a imprensa. No entanto, seu mentor no MMA vetou a possibilidade e proibiu seu pupilo de viajar na reta final do camp de preparação para o confronto diante de Steve Erceg. Apesar de reconhecer que é necessário que seu atleta cumpra certas obrigações junto à entidade, Marcos da Matta destacou que, no final das contas, o foco é a defesa do cinturão.

"Todo mundo tem que entender que o principal não é promover o show ou dar entrevista. O principal é ganhar a luta. Chegar lá, defender nosso cinturão, manter ele no Brasil e sair de lá vitorioso. Não adianta fazer promoção, dar milhões de entrevistas, ir para shopping e chegar lá, na 'hora H', e não corresponder. O pessoal já sabe como sou. Na verdade, eu até proibí a ida do Pantoja para o Brasil no começo de abril para fazer a promoção do show. Falei: 'Ele não tem tempo hábil, a gente está em treino pesado'. Então ele não vai para o Brasil, vai fazer tudo online. Isso já é uma prévia do que vai acontecer na semana da luta. Lógico que não podemos falar não para as obrigações dele com o UFC. Mas vai ser só o necessário para ele chegar lá no dia 4 de maio e defender nosso cinturão. O campeão tem obrigações, mas a maior obrigação é ganhar. Vou fazer o possível para conter e proteger nosso campeão. Depois da vitória ele pode falar até com o papa (risos)", explicou Parrumpinha.