Logan Paul revela que recusou luta contra Mike Tyson: "Ele está senil"

"Eu disse não para lutar contra Mike Tyson. Me ofereceram isso, mas não na Netflix, nem por uma bolsa tão grande. Foi tipo, isso poderia ser uma luta de verdade. Me perguntaram, 'Você acha que conseguiria vencer Mike Tyson?'. Minha resposta foi e será sim. Só acho que ele é muito velho. Isso é loucura. Ele está senil", declarou a estrela da WWE.

Histórico de Logan nos esportes de combate

Logan Paul, de 28 anos, conseguiu vencer pela primeira vez no boxe, em 2023, ao passar por Dillon Danis. Em, 2018, no seu primeiro compromisso no esporte, em disputa de caráter amador, o astro da internet empatou com KSI.

Na revanche, no ano seguinte, com regras profissionais, o americano perdeu por decisão dividida. Por outro lado, o fato de não ser nocauteado por Floyd Mayweather, em duelo de exibição em 2021, serviu como motivação para o youtuber seguir performando no ringue. Atualmente, o atleta é um dos principais nomes da WWE.