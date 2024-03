Popó revela negociação 'quase acertada' para enfrentar Jake Paul no boxe e mantém esperança

Tudo leva a crer que o sucesso de Acelino Popó no Fight Music Show não se restringe apenas ao Brasil. Em fevereiro, em São Paulo, ex-campeão mundial de boxe liderou mais um evento da organização e nocauteou Kleber Bambam em 36 segundos. Após o rápido compromisso, o veterano desafiou Jake Paul para uma luta e, segundo o próprio, ela quase aconteceu.

Utilizando a ferramenta 'Stories', em sua conta oficial no 'Instagram', Popó revelou que sua equipe estava em negociação com o empresário do americano e detalhou que tudo se encaminhava para um acordo. No entanto, um grande imprevisto ocorreu, ou seja, o anúncio da midiática luta de boxe entre Jake e Mike Tyson, na última quinta-feira (7). Os profissionais vão se enfrentar em julho, em um estádio e com transmissão da 'Netflix'. De qualquer forma, o brasileiro se mostra esperançoso de retomar a conversa com o time da celebridade para fechar o duelo.

"A gente sabe que é uma luta boa para os dois. O Tyson pela história que tem, o Jake é muito mais novo. Eu estava em negociação com o Jake. Vamos ver depois dessa luta com o Tyson o que vai acontecer. A negociação estava bem encaminhada, estava em 60%, para a gente lutar no final do ano. Provavelmente, acontece, veremos depois da luta contra o Tyson. E quem sabe eu entre nesse trio aí? Estou para jogo. Estou com 48 anos, o Tyson tem 58, dez anos a mais. Mas não é a idade que fala quem somos nós. São nossos currículos, nossas historias", declarou o veterano.