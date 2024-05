Cejudo aconselha Borrachinha a diversificar jogo contra Strickland no UFC 302

Apesar de ser um faixa-preta no jiu-jitsu, Paulo Costa se destacou realmente no MMA pela suas habilidades na trocação. Porém, para superar seu próximo rival no octógono do UFC, o americano Sean Strickland, 'Borrachinha' pode precisar diversificar seu jogo. Pelo menos é o que acredita Henry Cejudo, ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) do Ultimate e amigo pessoal do mineiro.

Em recente episódio do podcast 'Pound 4 Pound', Cejudo analisou o combate que acontece no 'co-main event' do UFC 302, neste sábado (1), e fez um alerta ao lutador brasileiro. Para o veterano, ainda que se sinta mais confortável na luta em pé, Borrachinha deveria usar outras armas para tentar derrotar o ex-campeão dos médios (84 kg), tendo em vista a capacidade do americano de impor seu jogo na trocação.

"Se ele decidir apenas trocar com um cara como Sean Strickland, Strickland tem uma trocação melhor na minha opinião. Talvez ele não chute, mas ele dominou seu garoto. Ele dominou Israel Adesanya, e isso foi só baseado em pressão. Paulo é sempre o 'bully', mas como Paulo lida com alguém que está te pressionando? E acredite em mim, eu sou amigo do Paulo. Ele esteve na minha casa, Tamara, eles amam minha filha, mas Jesus, cara... Se ele decidir apenas trocar, eu tenho que apostar no Strickland", ponderou Cejudo.