Makhachev convida Charles do Bronxs para treinar no Daguestão

"Charles é um cara legal. Se eu puder ajudá-lo um dia, ele pode se juntar a nós no camp, vir para o Daguestão. Ele tem uma trocação muito boa e um grappling de alto nível. Podemos ajudá-lo com o wrestling", declarou o campeão do UFC.

Charles favorito?

Ao analisar a possível luta entre Charles e Covington nos meio-médios do UFC, Makhachev não ficou em cima do muro e deu seu parecer. Vale pontuar que o brasileiro nunca atuou nos meio-médios da companhia, enquanto 'Chaos' se consolidou na elite do peso. De todo modo, após vencer o brasileiro e classificá-lo como um dos lutadores mais perigosos do MMA, o campeão dos leves apontou o mesmo como favorito contra o 'bad boy'.

"Acho que Charles pode acabar com ele, porque é um cara muito perigoso. A cada segundo esse cara está procurando terminar a luta. Quantas finalizações ele tem? Acho que mais do que todo mundo. Esse cara tem habilidades de nível muito alto", concluiu.

Registro de Charles no MMA

Charles Oliveira, de 34 anos, é um veterano do MMA e ex-campeão do peso-leve do UFC. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2008 e estreou no Ultimate em 2010. Em sua carreira, 'Do Bronxs' construiu um cartel composto por 34 vitórias, sendo 31 pela via rápida (21 por finalização e dez por nocaute), dez derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Beneil Dariush, Dustin Poirier, Jim Miller, Justin Gaethje, Michael Chandler e Tony Ferguson.