André Sergipano sofre lesão e deixa luta contra Aliskerov no UFC Vegas 93

Originalmente escalado para enfrentar Ikram Aliskerov, André Muniz precisou cancelar o compromisso, que aconteceria no card do UFC Vegas 93, no dia 15 de junho. A menos de um mês do evento, 'Sergipano' - como o lutador mineiro é conhecido - enfrentou alguns problemas de saúde e teve sua participação no show vetada. A notícia foi dada em primeira mão pelo jornalista Laerte Viana e confirmada pela Ag Fight com fontes próximas à organização.

De acordo com apuração da equipe de reportagem da Ag Fight, André Sergipano teria sofrido uma fratura no pé na semana passada e também estaria lidando com um furúnculo no corpo. Por conta disso, o lutador teria que ficar de molho por 30 dias, impossibilitando sua participação no UFC Vegas 93, onde enfrentaria Ikram Aliskerov.

Agora, o Ultimate corre contra o tempo para encontrar um substituto para o brasileiro que aceite medir forças com o lutador russo de última hora. Além disso, resta saber em quanto tempo Sergipano estará novamente à disposição para ter uma nova luta marcada pela entidade presidida por Dana White.