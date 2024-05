O que é infarto fulminante, que matou Arthur Virgílio Bisneto aos 44 anos

A morte súbita é uma parada cardíaca que acontece de repente, até uma hora os primeiros sintomas ou 24 horas depois da última vez que a pessoa foi vista no exercício de suas atividades.

Em 80% dos casos, o mal súbito está relaciona a doenças cardiológicas, como obstrução das artérias, e neurológicas, como convulsões e AVC.

Por que mais jovens infartam?

Embora as doenças cardiovasculares sejam mais frequentes em pessoas acima dos 50 anos, houve um aumento de 59% nos casos de infarto em pessoas com menos de 40 anos, entre 2010 e 2019, segundo o Ministério da Saúde.

Nessa população mais jovem, as mulheres são mais propensas a morrer após um ataque cardíaco do que os homens, conforme a Federação Mundial do Coração.

Questões genéticas e congênitas são fatores de risco para doenças do coração, mas elas são incomuns e não explicam o aumento de casos entre a população jovem brasileira.