Makhachev muda o tom e provoca Poirier antes do UFC 302: "Não acredita que pode me vencer"

"Sinceramente, ele é o mesmo (que lutou com Khabib em 2018). Talvez (mais velho). Ele não acredita que pode me vencer. O treinador dele não acredita que ele pode me vencer. Eu sei que posso tornar essa luta fácil. Vou finalizar ele porque estou em um nível diferente. Sou o melhor lutador do mundo agora. Sendo sincero, meu estilo é o pior para ele. Ele pode derrotar alguns strikers. Ele é um dos melhores strikers do esporte, mas não somos strikers. Somos lutadores de MMA. Minhas habilidades estão em outro patamar. Posso trocar com ele, mas já disse, se quero fazer essa luta fácil, sei o caminho, Todos sabem. Sempre que um rival pressiona ele, o derruba. Ele tem os mesmos problemas de sempre", opinou Islam.

Auxílio de luxo no corner

Além de despontar como franco favorito para o combate, Makhachev contará com um ajuda e tanto para o duelo contra Poirier. Afinal de contas, Khabib estará em seu corner durante a luta, para auxiliá-lo durante o confronto. Além de ex-campeão da categoria e invicto no MMA, 'The Eagle' possui experiência prévia contra Dustin - em 2019, o russo o finalizou com uma 'mata-leão' para defender seu título à época.