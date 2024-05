Ex-rival de Alex Poatan, Cesinha prega cautela com hype sobre kickboxers no UFC

Tal qual a 'Brazilian Storm' no surfe, o sucesso de Alex Poatan e Israel Adesanya no UFC gerou uma onda de interesse na migração de kickboxers para o MMA. Como consequência, muitos atletas de renome no kickboxing voltaram suas atenções para as artes marciais mistas e, alguns, chegaram ao principal evento do mundo, o Ultimate. Este foi o caso do paulista Cesar Almeida, o 'Cesinha', que busca não se deixar levar pelo 'hype' momentâneo.

Embalado pelo sucesso dos kickboxers que o antecederam, o experiente striker assinou com o UFC em agosto do ano passado, após se destacar no Contender Series, e já estreou com o pé direito na organização, oito meses depois, com vitória sobre Dylan Budka por nocaute e bônus de 'Performance da Noite'. Mesmo com o cenário de grande expectativa em torno de seu início de caminhada na liga presidida por Dana White, Cesinha - em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight - pregou pés no chão.