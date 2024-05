Despedida? Em má fase, Tony Ferguson enfrenta Michael Chiesa no UFC Abu Dhabi

Má fase e recorde negativo

Com o revés sofrido contra Pimblett em sua última aparição, Ferguson igualou a maior sequência de derrotas seguidas da história do UFC - com sete resultados negativos, empatando com B.J. Penn. Caso tropece novamente e perca a oitava luta seguida para Chiesa, no UFC Abu Dhabi, 'El Cucuy' se isolará na liderança da estatística dentro do Ultimate.

