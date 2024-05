Sincero, Sean Strickland critica novas luvas do UFC: "São uma m***"

Anunciadas em abril, as novas luvas do UFC entrarão em cena oficialmente neste sábado (1º), na edição de número 302, sediada em Newark (EUA). Mas, ao que parece, a novidade - bastante aguardada pela comunidade do MMA - não agradou a todos os envolvidos no evento, como é o caso do ex-campeão peso-médio (84 kg) Sean Strickland, um dos protagonistas do show deste final de semana.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play e pague R$ 24,90 por mês no pacote anual.

Em conversa com a imprensa durante o media day do UFC 302, na última quarta-feira (29), Strickland criticou duramente as luvas que serão utilizadas pelos atletas da organização a partir deste sábado. Na opinião do americano, o novo equipamento - por conta de sua costura - pode causar mais cortes durante a luta e, ao mesmo tempo, não deve prevenir ou diminuir as ocorrências de dedadas no olho, que era uma das esperanças com a mudança.