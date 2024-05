Makhachev classifica Poirier como futuro integrante do Hall da Fama do UFC

Campeão do peso-leve (70 kg) do UFC, Islam Makhachev terá como adversário um dos profissionais mais renomados da categoria. Neste sábado (1º), em Nova Jersey (EUA), o russo vai encarar Dustin Poirier na luta principal do show de número 302 da empresa. E, apesar de esbanjar confiança na vitória, o atleta faz questão de enaltecer o americano.

Em entrevista ao canal oficial de Khabib Nurmagomedov no 'YouTube', Makhachev crava que é apenas uma questão de tempo para Poirier integrar o Hall da Fama do UFC. E o posicionamento do campeão dos leves faz sentido. Além do americano ser um dos atletas mais populares e empolgantes do MMA, foi campeão interino da categoria, disputou duas vezes o cinturão linear dela, uma vez o título 'BMF' (lutador mais durão) e venceu grandes nomes do esporte. Portanto, o russo admite que, de fato, 'The Diamond' é um profissional de respeito.

"Em primeiro lugar, quero dizer que Poirier é uma das lendas do nosso esporte. Ele é alguém que sem dúvida será incluído no Hall da Fama do UFC. Ele passou por muitas lutas duras, lutou pelo cinturão BMF e várias vezes pelo título do UFC. Perdendo ou ganhando, ele sempre será um desafio para todos", declarou o campeão do UFC.