Risco de cair? McGregor indica infecção na perna de Makhachev por fotos do UFC 302; entenda

Durante a semana da luta de eventos do Ultimate, faz parte da rotina dos atletas envolvidos no card participar da sessão oficial de fotos. E no UFC 302, programado para este sábado (1º) não foi diferente. Um dos registros do ensaio, porém, iniciou uma grande polêmica às vésperas da realização do show. Protagonista, Islam Makhachev surgiu com uma espécie de mancha na perna esquerda (veja abaixo ou clique aqui). O hematoma despertou a curiosidade dos fãs nas redes sociais e levantou rumores de uma eventual lesão do russo. Após o 'burburinho' virtual, Conor McGregor tratou de jogar lenha na fogueira.

No ponto de vista de 'Notorious', o campeão peso-leve (70 kg) do UFC está com uma infecção na perna, possivelmente trazida pela bactéria estafilococos. Sem perder a oportunidade de provocar grandes estrelas da organização, o falastrão irlandês atacou Makhachev e sua equipe, alegando que o problema de saúde - que se assemelha com uma espécie de furúnculo - teria sido causado por falta de higiene pessoal. Como já de costume, McGregor posteriormente apagou sua 'alfinetada' das redes sociais.

"Estafilococos novamente. Esse consanguíneo, entretanto, vive com estafilococos. Essa equipe está infestada (de bactéria), não se enganem. B***, (deve ser) pelo que vocês tomam, eu suponho. Ele ainda finaliza Dustin no primeiro (round). Seus babacas sujos, estou farto de vocês. Se limpem, p***. Lavem suas roupas, seus tatames e façam isso todos os dias, suas p*** nojentas", detonou o falastrão irlandês em sua conta no 'X' (antigo Twitter).