Aos 37 anos, Elizeu Capoeira comemora renovação de contrato no UFC

"É, foi isso mesmo. Estava sem contrato. Tinha feito minha última luta no UFC São Paulo e estávamos aguardando por um contrato e estava ansioso também em poder lutar o mais breve possível. Acabou fechando agora (uma luta) para New Jersey e renovamos (o contrato) por mais algumas lutas. Estou feliz demais, o UFC sempre reconhece um bom trabalho, a boa campanha que fizemos lá dentro. Então tudo se encaminhou para uma boa negociação. De qualquer forma, a gente está feliz com o que a gente conseguiu. Sim, sim (risos), deu uma boa melhorada (nos valores contratuais)", celebrou o atleta da 'CM System'.

Desafio grande no UFC 302

Neste sábado (1º), em Newark (EUA), Capoeira faz sua primeira luta dentro do novo contrato. E o desafio promete ser árduo. Afinal de contas, o brasileiro enfrenta Randy Brown, um oponente de 1,90m de altura, quatro anos mais jovem e que venceu seis de suas últimas sete lutas no Ultimate. Não à toa, Elizeu é considerado azarão para o combate e terá que 'quebrar a banca' no UFC 302 para sair com o braço erguido.