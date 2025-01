Keys brilha sob pressão, destrona Sabalenka e conquista o Australian Open

Como aconteceu

O começo ruim de Sabalenka permitiu que Keys, mais consistente, aproveitasse para abrir vantagem. A americana conseguiu quebras no primeiro e no quinto games e chegou a abrir 5/1. A bielorrussa ainda devolveu uma das quebras e esboçou uma reação no fim da parcial, mas voltou a falhar quando sacou em 3/5 e foi quebrada com uma belíssima paralela de esquerda de Keys.

A segunda parcial foi quase o oposto exato da primeira. Sabalenka já errava menos e atacava com coragem. Keys salvou um break point no game inicial, mas acabou quebrada no terceiro e no quinto games. A bielorrussa abriu 5/1 e fez 6/2 rapidamente para forçar o terceiro set.

Quando a parcial decisiva começou, a melhor tenista em quadra era claramente a número 1 do mundo, mas Keys encontrava maneiras de manter seu serviço. Logo no terceiro game, saiu de 0/30. No sétimo, sacou pressionada em 30/30, mas disparou duas paralelas vencedoras (uma de direita e outra de esquerda) e abriu 4/3. No 11º game, Keys encarou mais um 30/30 e disparou mais dois winners para se salvar.

No fim, com Sabalenka sacando em 5/6, a americana foi ao ataque. Fez uma devolução vencedora para deixar o placar em 0/30 e viu Sabalenka errar uma direita que lhe deu dois match points. A número 1 salvou o primeiro com um bom saque, mas Keys disparou uma direita indefensável no ponto seguinte e conquistou o título.