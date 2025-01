Sinner bate Rune em jogo com paradas médicas e rede quebrada na Austrália

Por algum tempo, durante boa parte do segundo e do terceiro sets, Jannik Sinner parecia debilitado fisicamente, e Holger Rune, número 13 do ranking, jogava bem o bastante para ameaçar o número 1 do mundo. Depois de atendimentos médicos a ambos tenistas, contudo, foi Sinner quem levou a melhor. O italiano venceu um nervoso terceiro set e arrancou para uma vitória por 6/3, 3/6, 6/3 e 6/2 que lhe valeu um lugar nas quartas de final do Australian Open.

O duelo desta segunda-feira teve uma boa dose de elementos interessantes. Depois de uma interrupção para tratar Sinner que durou mais de dez minutos, Rune forçou outra paralisação pedindo atendimento no joelho direito quando o italiano ia sacar para o terceiro set em 5/3.

Mais tarde, depois que o número 1 do mundo venceu a terceira parcial, o jogo foi interrompido novamente no começo do quarto set. Um saque de Sinner partiu no meio o gancho que fixa a rede no piso da quadra. Desta vez, a partida ficou cerca de 15 minutos interrompida, e foi preciso até um curto período de bate-bola de aquecimento antes do reinício do jogo.