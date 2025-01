Botafogo-SP x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O Botafogo estreou com derrota para o Guarani por 2 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, e agora tenta somar seus primeiros pontos na competição estadual.

Já o São Paulo faz a sua estreia no Campeonato Paulista, uma vez que 'folgou' na primeira rodada por causa do compromisso do clube com a FC Series, nos EUA.

Nove jogadores já voltaram dos EUA e reforçarão o São Paulo diante do Botafogo-SP. São eles: Rafael, Arboleda, Ferraresi, Sabino, Moreira, Santi, Rodriguinho, Henrique e William.

Botafogo-SP x São Paulo - 2ª rodada do Paulistão

Data: 20 de janeiro de 2025 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Transmissão: UOL Play, Nosso Futebol, Zapping, TNT e Max

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.