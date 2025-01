Badosa derruba Gauff na Austrália e fará semi de slam pela primeira vez

Os momentos-chave

O primeiro set foi duro e equilibrado, sem quebras até o 11º game. Quando Badosa conseguiu a quebra, aproveitou e fechou a parcial em 7/5 na sequência. Até então, a espanhola não havia cedido nem um break point a Gauff.

O segundo set começa com um game de mais de 13 minutos. No quinto break point, Badosa converteu a chance em quebra.

Gauff se recuperou com um ótimo quarto game, quebrando o saque de Badosa pela primeira vez e igualando o set em 2/2, mas a espanhola respondeu rápido com mais uma quebra no quinto game.

Badosa abriu 4/2, e Coco seguia cometendo muitos erros. No sétimo game, diante de mais um break point, a americana cometeu uma dupla falta e praticamente deu a vitória à rival. A espanhola ainda perdeu o saque no oitavo game, mas não deixou o jogo escapar no décimo.

