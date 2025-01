Liverpool x Accrington: veja onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra

Liverpool e Accrington Stanley se enfrentam neste sábado (11), às 9h15 (de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O duelo acontece no Anfield, estádio dos Reds.

O confronto será transmitido pela ESPN e no streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

Esta será a estreia do Liverpool na competição. A equipe comandada por Arne Slot ocupa a primeira posição do Campeonato Inglês, com 46 pontos conquistados em 19 jogos. Na Copa da Liga Inglesa, vai enfrentar o Tottenham pelo jogo de volta, no Anfield, em busca da vaga na final.