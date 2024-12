Do futebol à polêmica do plug anal: quem é número 1 mundial de xadrez?

O xadrez, no entanto, não é o único hobby do enxadrista, que também não esconde sua paixão por futebol. Em seu Instagram, ele já publicou fotos ao lado do compatriota Haaland e de Pulisic — mostrando, inclusive, suas habilidades ao jogador norte-americano em uma campanha publicitária.

A trajetória de Magnus no xadrez contou com uma polêmica inesperada, que ficou marcada por desistência da Sinquefield Cup 2022 — competição que pagava US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões na cotação daquele ano) em premiações.

Depois de perder de maneira surpreendente para Hans Niemann, ele sinalizou uma trapaça do adversário. Na época, o norueguês postou um vídeo do técnico José Mourinho. "Se eu falar, estou em uma grande confusão", diz o treinador português. Já o vencedor do embate chegou a admitir que burlava jogos online quando criança, mas que atuava de maneira limpa havia anos.

Magnus Carlsen e Hans Niemann se enfrentaram, e o número 1 do mundo perdeu Imagem: Crystal Fuller / Grand Chess Tour

Niemann foi acusado por diferentes pessoas do segmento de utilizar um plug anal para levar vantagem — ele estaria usando sensores conectados a um computador que vibrariam em código morse quando os movimentos no tabuleiro fossem corretos.