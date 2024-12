Criciúma x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Criciúma e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Criciúma é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. São sete jogos sem vitória, apesar de alguns resultados expressivos no meio do caminho, como o empate com o líder Botafogo. Na última rodada, a equipe abriu 2 a 0 contra o Corinthians e levou a virada.