Pigossi vence 10 games seguidos e elimina Carol Meligeni na Bolívia

Pela segunda vez em menos de um mês, o duelo entre as números 2 e 3 do Brasil termina com Laura Pigossi derrotando Carol Meligeni no circuito mundial. Desta vez, a vitória da número 2 incluiu dez games vencidos de forma consecutiva. Depois de sair atrás por 3/0 no set inicial, Laura venceu o set por 6/3 e logo abriu 4/0 no segundo set. No fim, o placar registrou 6/3 e 6/1, e o resultado valeu a ela uma vaga nas oitavas de final do WTA 125 de Santa Cruz, na Bolívia.

Laura e Carol também duelaram no fim de setembro, no ITF W75 de São Paulo. Na ocasião, Pigossi precisou de três sets para avançar: 6/3, 2/6 e 6/3. Alguns dias depois, a paulistana de 30 anos conquistou o título do torneio.

O histórico de confrontos diretos das duas tenistas agora registra 4 a 1 para Pigossi. A atual #129 do ranking não perde para Carol Meligeni (#311) desde 2015, nas quartas de final de um torneio menor em São José do Rio Preto.