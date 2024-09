Sinner fala sobre recurso que pede sua suspensão: 'Nada a esconder'

No último sábado, a Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) anunciou que entrou com um recurso junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) pedindo uma suspensão do italiano Jannik Sinner por um período de um a dois anos em um recente caso de doping.

Atual número 1 do mundo, Sinner testou positivo duas vezes para a substância proibida clostebol em março deste ano. O tenista, contudo, foi considerado sem culpa e sem negligência no caso e, por isso, não foi suspenso. Sua sentença apenas lhe tirou os pontos e prêmio em dinheiro conquistados no Masters 1000 de Indian Wells, quando foi realizado o primeiro dos dois testes.

Após vencer e avançar às quartas de final do forte ATP 500 de Pequim, o italiano falou que não tem nada a esconder e se mostrou decepcionado "e também muito surpreso com esta apelação, para ser honesto, porque tivemos três audiências. Todas as três foram muito positivas para mim."