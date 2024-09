Flamengo x Vasco: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Flamengo e Vasco fazem, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o clássico pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Maracanã e é o reencontro após o 6 a 1 do primeiro turno.

O jogo tem transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As equipes chegam em bom momento. Os dois avançaram às semifinais da Copa do Brasil e podem se enfrentar em uma eventual decisão. O Fla superou o Bahia e o Vasco passou pelo Atlhetico-PR nos pênaltis. No Brasileiro, o rubro-negro começou a rodada em quarto, seis atrás do líder Botafogo. O cruz-maltino estava em nono, a sete pontos de distância do G6.