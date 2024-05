Armadora leva ao Jogo das Estrelas LBF história que une basquete e família

Convocada para o Jogos das Estrelas da Liga de Basquete Feminino, Tassia Carcavalli, do Santo André e com passagens pela seleção brasileira, tem no basquete uma caminhada que ultrapassa as quatro linhas e se entrelaça com a história familiar.

A ala/armadora deu os primeiros toques na bola aos seis anos, por influência da irmã, Tatiane, que já praticava. Mais tarde, a mãe Elizabete começou a trajetória no esporte para apoiar a filha e se tornou a "Tia Bete" para as atletas do Campinas.