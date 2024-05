Ituano coloca à prova artilharia de 3 pontos no Jogos das Estrelas LBF

Em relação ao torneio, quero tentar aproveitar o momento. Treinamos todo dia pra bola cair na cesta, então no dia do torneio, quero só me divertir. Maria Paulo Albiero

O técnico Barbosa enalteceu o equilíbrio do Ituano. O comandante ressaltou que a equipe não se destaca apenas nos arremessos de longa distância. "O grande fator do time, se observar as estatísticas, nós lideramos em três pontos e estamos em segundo nos dois pontos, bem próximo do primeiro (SESI Araraquara)", apontou.