Por que carro de Pérez ficou destruído, mas piloto saiu andando?

Carro de Sergio Pérez após o acidente com Magnussen no GP de Mônaco Imagem: Reprodução/Band

Julianne Cerasoli, colunista do UOL, também destaca o fato de que Pérez nem precisou ir ao centro médico, o que é obrigatório no caso de acidentes mais fortes, com a partir de 15 G de impacto lateral.

Diferentemente do que já aconteceu em outros acidentes, até o momento, a RBR não divulgou a força do impacto sofrido pelo mexicano, o que leva a crer que, talvez, o estrago passe uma impressão de que a colisão foi pior do que parece.

Acho que como bateu no muro e na Haas (de Kevin Magnussen), cada um de um lado, isso fez o estrago ser grande. Mas em termos de impacto não foi tanto. Dá pra ver nas fotos certinho a side impact structure, que segurou bem.

Julianne Cesaroli, colunista do UOL

No carro, a "side impact structure" ou "estrutura de proteção a impacto lateral", é semelhante a tubos, dois de cada lado do piloto, um mais perto do assoalho e outro mais para cima. Se o carro bate lateralmente, como aconteceu com o Pérez, eles abrandam o impacto, segundo o The Race.

O design da Mercedes em 2022; nos círculos vermelhos, as estruturas de proteção a impactos laterais, agora fora da carenagem Imagem: Mercedes

Tanto as estruturas frontais quanto as traseiras absorvem a energia e, por isso mesmo, ficam amassadas, segundo explicação da própria RBR em seu site.