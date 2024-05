Emoção de Leclerc e travesseiro para Verstappen: as frases do GP de Mônaco

Charles Leclerc ganhou o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e ficou muito emocionado com o primeiro triunfo dentro de casa. O piloto da Ferrari precisou segurar as lágrimas antes de expressar a alegria que estava sentindo após liderar o circuito do início ao fim.

O UOL separou as melhores frases da corrida. Confira abaixo:

Vitória dedicada ao pai

Charles disse após a vitória que a corrida foi muito difícil por questões emocionais. Ele vivia uma "maldição" dentro do seu país: Leclerc não havia convertido em vitória nenhuma de suas duas poles position em Mônaco; ele sequer havia subido ao pódio. Mas essa história mudou.