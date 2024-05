Djokovic faz mistério sobre problemas antes de Roland Garros

Neste domingo, já em Paris, ao dar a tradicional entrevista coletiva pré-torneio, Djokovic foi questionado sobre a sequência, mas fez mistério e optou por não falar dos problemas que teve antes de Roland Garros.

"Bem, foram várias coisas que aconteceram nos últimos meses, mas não quero entrar nisto. Espero que você entenda. Apenas não quero abrir essa Caixa de Pandora e falar sobre as coisas. Quero só tentar focar em mim mesmo e no que precisa ser feito. O que aconteceu, aconteceu e está no passado. É algo que não posso mudar, mas posso aprender para corrigir certas coisas e acertar certas coisas que estão erradas e não estão contribuindo para o propósito que é alcançar meu nível mais alto de performance. É nisso que estamos trabalhando como time, e espero que nos traga bons resultados aqui."

Desde janeiro, quando perdeu nas semifinais do Australian Open para Jannik Sinner, Djokovic também promoveu mudanças em seu time. Dispensou o técnico Goran Ivanisevic (atualmente viaja com o amigo sérvio Nenad Zimonjic como treinador) e o preparador físico Marco Panichi (trouxe de volta Gebhard Gritsch, com quem trabalhou até 2019). No fim do ano passado, Nole já havia se separado do italiano Edoardo Artaldi, seu empresário de longa data.

A estreia do número 1 do mundo em Roland Garros será na terça-feira, contra o convidado francês Pierre-Hugues Herbert, #142 do mundo. Mesmo em má fase, Djokovic é considerado muito favorito para sair com a vitória.