Astro da NBA é processado por suspeita de atropelar e quebrar pé de criança

LaMelo Ball, armador do Charlotte Hornets, virou alvo de um processo.

O que aconteceu

A mãe de uma criança processa Ball por supostamente atropelar seu filho com um carro, causar fratura no pé e não prestar socorros. O incidente teria ocorrido durante evento do Charlotte Hornets destinado aos torcedores em outubro de 2023.

Angell Joseph, a suposta vítima, tinha 11 anos à época do evento. Atualmente o garoto já completou 12 anos. Segundo a ESPN norte-americana, o texto do processo alega que o jovem sofreu lesões no pé e nas costas em decorrência do atropelamento, causando dor física e estresse emocional pela má experiência com um ídolo.