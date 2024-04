Ricciardo pistola, corrida louca e choro de Zhou: as frases do GP da China

Foi uma corrida um pouco louca. No começo da prova, o que fizemos na largada custou algumas posições a Charles e eu, o que nos custou a corrida. Depois, tentamos seguir a Mercedes, tentamos passar, mas eles pararam e nós paramos depois, colocamos os duros muito cedo e, no último stint, tive que fazer um trecho muito longo, mas, mesmo assim, conseguimos salvar um quinto, que acho que era o máximo que podíamos fazer.

Fernando Alonso (Aston Martin) usou o mesmo termo para definir o GP. O espanhol ainda provocou a FIA por uma punição durante o GP da Austrália, após batida de George Russell (Mercedes.

Foi uma corrida maluca, aconteceu muita coisa conosco ao longo da prova. Fizemos uma grande largada, fomos para o segundo lugar e tivemos algumas boas voltas. As entradas do safety-car não ajudaram nossa estratégia, fizeram com que os outros pudessem cuidar mais dos pneus. Fernando Alonso

Só tínhamos um jogo de pneus duros e, no meio do stint com eles, o safety-car entrou. Então, a estratégia foi embora. Não tínhamos outras opções. Na próxima vez, quando não tivermos corrida sprint, podemos guardar pneus para domingo. Pelo menos, não tivemos nenhuma punição esquisita.

O choro de Zhou

Guanyu Zhou, da Sauber, chora após o GP da China de Fórmula 1 Imagem: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Primeiro piloto chinês na história da Fórmula 1, Zhou não segurou as lágrimas ao final da corrida. O piloto da Sauber terminou na 14ª colocação.