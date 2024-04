'Fantástico': Verstappen celebra vitórias em fim de semana na China

Não foi só o GP da China. Max Verstappen venceu a corrida sprint e fez a pole position durante o fim de semana no circuito de Xangai. Para o piloto holandês, há muito o que comemorar, após tantos sucessos.

O que aconteceu

Verstappen chegou à quarta vitória na temporada. Em cinco corridas, o holandês só não venceu na Austrália, quando abandonou a corrida por um problema em sua Red Bull.

Domínio nos treinos classificatórios. Além de vencer todas as corridas que completou, Verstappen fez todas as pole positions da temporada até agora - incluindo no GP da Austrália.