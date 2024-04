F1: Verstappen vence GP da China e garante fim de semana perfeito

Valteri Bottas abandonou a prova na volta 21. O piloto da Sauber encostou o carro após ver seu motor quebrar. A direção da prova colocou a corrida sob safety car virtual nas duas voltas seguintes. Na 23ª volta, o safety car entrou na pista de fato, até a volta 27.

Safety car voltou à pista na volta 28 para mais três voltas. Dois incidentes forçaram a organização da prova a colocar a corrida sob bandeira amarela mais uma vez. Lance Stroll, da Aston Martin, acertou a traseira de Ricciardo, da Racing Bulls - que teve que abandonar o GP. E Magnussen, da Haas, tocou em Tsunoda, da Racing Bulls, e o tirou da corrida.

Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, foram os mais beneficiados pela entrada do safety car. Após todas as paradas e os dois reinícios de prova, os pilotos estavam em segundo e terceiro lugares, respectivamente, à frente da Red Bull de Sergio Pérez, um dos mais prejudicados pelos incidentes.

Lewis Hamilton fez boa corrida de recuperação. Depois de largar em décimo oitavo, o heptacampeão mundial entrou na zona de pontuação (10º) lugar na volta seguinte à saída do segundo safety car, e conseguiu terminar em nono.

Pérez e Leclerc fizeram uma boa briga pelo pódio. Depois da saída do safety car, Leclerc segurou a terceira posição por nove voltas. No fim, a pressão de Pérez funcionou e o mexicano tomou o terceiro lugar, abrindo vantagem nas voltas seguintes.

Classificação do Mundial de Pilotos

Com mais uma vitória, Max Verstappen, da Red Bull, voltou a abrir vantagem na liderança do Campeonato Mundial, agora com 110 pontos. Sergio Pérez, companheiro de equipe do holandês, mantém o segundo lugar, agora com 85 pontos.