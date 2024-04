Lendas do tênis citam as dificuldades para levar o ouro nos Jogos Olímpicos

"Eu amo a Espanha. Gosto da cultura, do clima, da comida, e Barcelona trouxe minha única medalha de ouro que eu tenho", completou o ex-tenista, que junto com Navratilova é membro da Academia do Laureus, principal premiação do esporte mundial, e está em Madri para o anúncio dos vencedores nesta segunda-feira (22).

Ele nunca ganhou o torneio de Roland Garros. Já Navratilova venceu em duas oportunidades em simples, mas é o evento de Grand Slam que ela menos venceu - tem 18 títulos em simples no total contando US Open, Wimbledon e Aberto da Austrália.

Para ela, o calendário não favorece os grandes tenistas. "Esse cronograma é muito complicado. O ano de Olimpíadas fica pior. Eu acho que foi isso que atrapalhou o Djokovic em 2021. Ele havia vencido os três Grand Slams e foi para o Japão disputar os Jogos Olímpicos. E depois não ganhou o US Open. Talvez seja apenas uma explicação", disse.

A dupla reforça que o piso de saibro não é bom para tenistas como eles dois, que jogam "para ganhar o ponto". Becker tem a explicação na ponta da língua. "No saibro, ultimamente, jogam para não perder o ponto. E isso atrapalha contra um adversário que costuma usar o saque e voleio", conclui, ciente de que o competidor que quiser colocar a medalha de ouro no peito nos Jogos de Paris precisará ter muita paciência.