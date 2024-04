Muguruza anuncia aposentadoria do tênis após pausa de 15 meses

Muguruza também foi anunciada como embaixadora do Laureus, que está sendo realizado em Madri, na Espanha - a premiação será na segunda (22).

Chegou a hora de me aposentar. Fui decidindo pouco a pouco e esses meses longe do tênis foram importantes. Descansei e fui amadurecendo a ideia. A cada dia me sentia melhor e não sentia falta. Foi algo progressivo, fui me dando conta de que iria encerrar esse capítulo.

Garbiñe Muguruza

Carreira vitoriosa

A tenista foi campeã de Roland Garros em 2016 e Wimbledon em 2017, e alcançou a posição de número 1 do mundo no ranking.

Acumulou uma premiação de quase US$ 25 milhões (R$ 130 milhões) e conquistou 10 títulos de simples na carreira.