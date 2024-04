Paris-2024: Quem são os primeiros anunciados para o Vivência Olímpica

O levantamento de peso aparecia em meio aos treinamentos. As atividades serviam para força, explosão e agilidade.

O núcleo de atletismo da Vila Olímpica da Mangueira faliu, e fiquei uns meses sem treinar, até que o técnico que me iniciou no levantamento do peso me convenceu a ir para a modalidade.

A atleta demorou a se apaixonar pelo levantamento de peso. Ela conta que a chave virou no Sul-Americano de 2019, a primeira competição internacional da vida dela.

Eu comecei participando de algumas competições pequenas, fui conquistando índices e classificações para maiores, mas ainda 'meio assim'. A minha família me incentivou bastante para continuar. Em 2019, a sensação de competir em uma plataforma e subir no pódio me despertou um outro sentimento. Voltei com vontade de querer viver isso.

Durante a pandemia, Taiane ficou um período sem poder treinar. Ela retomou as atividades na Vila Olímpica onde começou e depois foi para o centro de treinamento do COB.