Pampa, ouro olímpico de vôlei, é intubado na UTI em luta contra câncer

Ele começou sua trajetória profissional no Santa Cruz e passou por diferentes clubes do Brasil e da Europa, como Palmeiras, Suzano, Lazio e Napoli. O atleta também acumulou uma passagem pelo Japão.

Sua primeira Olimpíada representando a seleção foi a de 1988, como calouro da histórica "Geração de Prata".

Nos Jogos de 1992, Pampa foi um dos destaques da equipe brasileira que conquistou o ouro em Barcelona e dividiu a quadra com nomes como Carlão, Tande, Marcelo Negrão e Maurício.

O jogador trocou o esporte pela política no início dos anos 2000, quando atuou dentro do Ministério do Esporte. Ele também trabalhou como secretário em cidades como Suzano e Campos dos Goytacazes.

Por que 'Pampa'?