COB define quem levará a Paris para programa que ajudou Rebeca e Isaquias

O COB levará 12 atletas para participar do Vivência Olímpica, um programa que proporciona aos competidores mais novos e que ainda não foram classificados a experiência de estar nas Olimpíadas. Ryan Kainalo, do surfe, e Taiane, Justino, do levantamento de peso, são os nomes revelados até o momento.

A ação levará esses jovens às Olimpíadas de Paris a fim de proporcionar uma vivência que os deixem mais à vontade no momento em que forem realmente competir nas próximas edições. O programa retorna à ativa, portanto, já que não ocorreu durante os Jogos de Tóquio por causa da pandemia de covid-19.

"O processo de escolha envolve uma análise de vários fatores: resultados esportivos, a idade de pico das modalidades para entender qual que é o cenário de atletas e a própria necessidade de renovação também", explicou Kenji Saito, diretor de desenvolvimento e ciências do esporte do COB, ao UOL.